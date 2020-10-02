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Происшествия

Масштаб пожаров в Луганской области увеличился

8:31 2 октября 2020
пожар

Спасатели продолжают тушить лесные пожары, которые третьи сутки бушуют в Луганской области. По данным ГСЧС, в течение 30 сентября и 1 октября вдоль линии разграничения произошло 8 масштабных очагов лесных пожаров.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 13 тысяч гектаров. Наиболее сложная обстановка на линии от Станицы-Луганской до ​​Северодонецка — под угрозой находятся 32 населенных пункта.

В результате пожаров погибли 9 человек, госпитализированы 17, эвакуированы 150 человек.

К тушению огня привлечены 2557 человек и 264 единицы техники, в томе числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8. На пожарах работают спасатели из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей.

Тушение осложняется ураганным ветром, в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади.

Фото dsns.gov.ua

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