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Происшествия

Пожары на Луганщине унесли жизни семи человек, еще четверо пропали без вести, — МВД

18:19 2 октября 2020
Пожары в Луганской области

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров, которые продолжаются уже третьи сутки. По данным ГСЧС, общая площадь возгорания по состоянию на 16:30 2 октября увеличилась до более чем 19 тысяч гектаров (по состоянию на утро огонь охватил 13 тысяч гектаров).

Самый значительный очаг возгорания — 300 га — находится в районе сел Лобочево и Геевка (Станично-Луганский район). Там спасатели задействовали пожарный поезд.

В результате пожаров погибли 8 человек (по данным полиции — 7), госпитализированы 18, эвакуированы 150 человек.

К тушению огня привлечены 2505 человек и 260 единиц техники, в томе числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета Ми-8. На пожарах работают спасатели из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей.

Работы проводятся в круглосуточном режиме.

В свою очередь в полиции сообщили о поисках четырех пропавших без вести жительницах сел Сиротино и Вороново.

Синоптики тем временем прогнозируют, что в ближайшие дни на Луганщине продолжится сухая малооблачная погода, а ветер будет дуть со скоростью 12−15 метров в секунду.

Напомним, украинские военные выложили оперативное видео, подтвердившее версию об умышленном поджоге травы боевиками на линии соприкосновения.

Фото ГСЧС

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