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Происшествия

На трассе под Чугуевом почтят память жертв катастрофы Ан-26: полиция обратилась к водителям

18:56 2 октября 2020
На месте крушения

В Харьковской области, на автодороге Киев-Харьков-Довжанський (533−535 км) 3 октября проведут панихиду по погибшим в катастрофе самолета Ан-26, упавшего на этом участке дороги вечером 25 октября.

В полиции Харьковской области предупредили водителей о возможности осложнения или ограничения движения транспорта на указанном участке.

«Уважаемые водители, обратите внимание на возможные заторы и правильно расчитывайте время и маршрут движения, или, по возможности, откажитесь от поездки», — говорится в сообщении правоохранителей.

Тем временем в Государственном бюро расследований заявили о начале выдачи родным тел погибших после ДНК-эксперизы — для дальнейшего прощания и погребения.

Напомним, следственная комиссия, рассматривает несколько версий авиакатастрофы, среди которых главными являются технические неисправности, на которые наложился человеческий фактор.

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