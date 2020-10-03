Переполох силовиков в Запорожье: пациент психбольницы потребовал миллиард долларов

В Запорожской области задержали мужчину, который сообщил о заминировании всех электростанций Украины и потребовал $ 1 млрд, указав адрес. Об этом сообщили в Нацполиции.



Как выяснили сотрудники СБУ, звонок поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. Автором ложного сообщения стал 46-летний житель города Васильевки, который лечится в этой больнице.



Правоохранители во время осмотра по месту временного проживания «минера» изъяли две сим-карты и мобильный телефон, с которого был сделан звонок о минировании.



За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, полиции часто приходится принимать сообщения о минировании, особенно это касается Киева и некоторых областных центров Украины.









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