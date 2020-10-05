Появились фото с места поджога на Луганщине, где нависла угроза над подстанцией
На Луганщине пожарным удалось ликвидировать возгорание в районе села Артема и не допустить, чтобы огонь охватил электроподстанцию и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль населенного пункта, сообщили в Станично-Луганской райгосадминистрации.
Сейчас спасатели борются с огнем, который распространяется в направлении Петропавловки и окраин села Артема.
«Для безопасного тушения пожара электроподстанция пока остается обесточенной», — уточнили в РГА.
Напомним, новый очаг возгорания между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема в Станично-Луганском районе возник утром 5 октября. Верхний огонь подобрался почти вплотную к электростанции.
Фото facebook/Станично-Луганская райгосадминистрация218
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