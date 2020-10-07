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Происшествия

Эксперты установили причину авиакатастрофы под Чугуевом

16:48 7 октября 2020
Эксперты установили причину авиакатастрофы под Чугуевом

Наиболее вероятной причиной катастрофы Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области стали грубые нарушения в организации полетов и исполнении полетных заданий. Что касается срабатывания датчика падения давления, то оно произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя. Об этом в Facebook сообщил глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы Ан-26, вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

«Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по „ИКМ“ (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя», — заявил вице-премьер.

По его словам, на сегодня эксперты полностью восстановили трагический полет с учетом всех данных бортовых самописцев. Также установлено содержание переговоров между членами экипажа и с руководством полетов.

Министерство обороны планирует завершить собственное служебное расследование до 12 октября, таким образом, ориентировочно 15 октября начнутся выплаты компенсаций семьям погибших курсантов и пилотов.

Напомним, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат (фракция «Европейская Солидарность») Михаил Забродский заявил, что самолет Ан-26 был перегружен, а в кабине пилотов находились посторонние люди.

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