Отец ударил ножом в живот 10-летнюю падчерицу и бросил в колодец 3-летнего сына: вынесен приговор по громкому делу

Неожиданная и необъяснимая вспышка гнева главы семейства едва не стоила жизни двум детям на Черкасчине. После ссоры со своей 10-летней падчерицей мужчина схватил нож и нанес несколько ранений девочке в область шеи и живота. После этого схватил своего трехлетнего сына и бросил его в узкий колодец-скважину, всего 40 сантиметров в диаметре. Слава богу, что малыш падал на 25-метровую глубину вниз ногами. В противном случае, он бы моментально захлебнулся или погиб, ударившись головой о камень. 3-летний Илья успел зацепиться ручками за выступающую доску и так и провисел примерно полтора часа, находясь по пояс в холодной воде. Едва не убив детей, 37-летний Сергей М. решил сбежать. Однако час спустя его, прячущегося в кустах на окраине села, обнаружили полицейские. Это чрезвычайное происшествие случилось 28 августа прошлого года в селе Залесское Тальновского района. На днях горе-отца приговорили к 11 годам лишения свободы, хотя уголовный кодекс предусматривает в таком случае и пожизненное заключение. «ФАКТАМ» удалось выяснить резонансные подробности этой истории.

«Заглянул во двор, а там Сергей с окровавленным ножом стоит. И Карина на крыльце лежит»

— Про эту семью я не могу сказать ничего плохого, — рассказал «ФАКТАМ» житель села Залесское Николай. — Они не местные, приехали из другого района. Хозяйство держали — коров, гусей. Сергей, он официально нигде не работал. Но постоянно искал какой-то заработок. Нет, агрессивным не был. Я, по крайней мере, такого не видел и не слышал никогда.

Мне сложно сказать, что произошло. Как это можно вот так взять и попытаться убить двоих детей? Карина, пусть и не родная дочка, но она же маленькая — 10 лет всего. Какой бы конфликт ни произошел между взрослым и ребенком, это не повод браться за нож.

Насколько я знаю, отец оставался в тот день дома с детьми, а мама пошла в поле к коровам. Я услышал крик девочки, заглянул во двор, а там Сергей с окровавленным ножом стоит. И Карина на крыльце лежит на боку. Что было дальше, я не видел, побежал звонить в полицию. Уже потом узнал, что Сергей своего сына Илюшу в колодец бросил.

Пока ехала полиция, односельчане уже узнали, что Сергей резал падчерицу и пытался утопить сына. Честно признаюсь: хотели устроить самосуд. Но Сергей сбежал и где-то спрятался. Если бы люди нашли его до приезда полиции, не знаю, что бы с ним было.

— Человека, едва не убившего своих детей, обнаружили сидящим в кустах на окраине села, — рассказали «ФАКТАМ» в полиции Черкасчины. — Мужчина был в одних шортах. Самое интересное, что он так и не смог вспомнить, что вызвало у него вспышку гнева и заставило хвататься за нож. Насколько мне известно, и далее, во время досудебного следствия, мужчина продолжал повторять, что не знает, почему он это совершил.

Детей удалось спасти. У 10-летней Карины было несколько глубоких ран в области живота и по одной резаной ране на плече и шее. Девочка несколько дней провела в больнице. А вот операция по спасению 3-летнего Ильюши достойна отдельного описания.

«Когда оставалось всего три метра до верха колодца, 3-летний Илюша потерял сознание»

— Скважина была настолько узкой, что ни один спасатель, ни один взрослый мужчина не смог бы туда пролезть, — вспоминает руководитель пресс-службы ГСЧС Черкасской области Константин Проценко.

— Спасатели опустили в колодец длинную веревку, — говорит житель села Залесское Павел. — Наверное, надеялись, что Илья догадается за нее ухватиться. Но ничего не произошло. Наоборот, если до этого момента мы слышали плач ребенка где-то на дне, то после того, как веревку опустили, малыш затих. У меня чуть сердце не остановилось. Я думал, что Илюша уже захлебнулся и утонул. Минут десять все молчали и прислушивались к реакции малыша на дне колодца. Но — тишина. И вот, когда спасатели вытянули веревку, ребенок снова заплакал. Значит, он жив!

Я слышал, как спасатели советуются, что, мол, в колодец нужно опустить какого-нибудь худенького парня. Причем подросток может не справиться. Тут как раз сельский голова Сергей Панченко говорит, что знает парня, который мог бы попробовать достать малыша из колодца. А счет времени уже шел на минуты, наверное. Конец августа, вода в колодце очень холодная, тем более на такой глубине. А малыш, судя по всему, частично был в воде.

Неожиданным спасителем 3-летнего Илюши стал 17-летний студент Черкасской медицинской академии Андрей Скрипник. Парень без колебаний согласился помочь спасти ребенка. Хотя, как признался в беседе со мной сам Андрей, когда он вместе с сельским головой и спасателями бежал к узкому колодцу, и понятия не имел, как будет действовать.

Андрей Скрипник

— Было страшно, я вообще не мог понять, что происходит, — признается Андрей Скрипник. — Сначала в колодец опустили лестницу, по которой нужно было лезть. Но колодец оказался очень узкий, я не помещался. От идеи с лестницей пришлось отказаться.

— Тебе объясняли спасатели, как доставать Илюшу?

— Нет, не объясняли. Я должен был импровизировать.

— Ведь и голову вниз опустить нельзя было. Ты мог видеть, где находится ребенок?

— Там было очень тесно. Мне кинули на веревке фонарик, но я не смог его достать, ведь для этого нужно было поднять руку. Я ориентировался только на голос Илюши. Он все время плакал.

— Как же тебе удалось подхватить ребенка? Ты мог сделать это только ногами?

— Да. Никак по-другому я не смог бы добраться до Илюши. Когда стало понятно, что мальчик прямо подо мной, я одной ногой подцепил его между ножек и, как бы посадил себе на другую ногу. И таким образом вытягивал Илюшу наверх.

— Ты можешь сказать, сколько времени продолжалась операция по спасению Илюши? Сколько ты вместе с ним провел в колодце?

— От 30 минут до часа. Кстати, в какой-то момент во время подъема у меня затекли ноги. Потребовалось очень большое усилие, чтобы не выпустить малыша. А когда оставалось метра три до верха, Илюша потерял сознание.

— Когда ты оказался на поверхности, наверняка выяснилось, что без травм не обошлось.

— У меня до крови были стесаны нога, спина и руки.

— Тебе поблагодарили за спасение ребенка?

— Да, мне сказали спасибо и спасатели, и полицейские. Тут же наверху был и дедушка Ильи. Он тоже поблагодарил.

«Наверное, так Богом дано, чтобы мой сын спас того ребенка»

— Я очень переживала за своего сына, — призналась «ФАКТАМ» мама Андрея Скрипника Любовь. — Меня не было дома, когда это все произошло. Приехали спасатели с сельским головой и спросили у мужа: «Вы не против, чтобы ваш сын помог спасти ребенка?» Муж ответил: «Андрею 17 лет. Он сам примет решение. Я не могу его туда послать или сказать: нет, не ходи». Будь я дома, не знаю, как бы поступила. А Андрей сказал: «Я поеду!» После первой его попытки залезть в колодец муж стал зеленым. Сказал сыну: «Может, больше не полезешь?» Но Андрей ответил: «Там же ребенок плачет!» Наверное, так Богом дано, чтобы мой сын спас того ребенка.

— Мама спасенного Ильи вам хотя бы сказала спасибо?

— Прошло какое-то время, пришла мама Илюши с тортиком. Говорит: «Я хочу вас отблагодарить». Но я считаю, что благодарить нужно было в первый день, когда все это произошло. А так — нам ничего от этих людей не нужно. У них большое горе.

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