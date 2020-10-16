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Происшествия

Участника АТО и бывшего пленника боевиков жестоко избили в центре Киева

16:09 16 октября 2020
Кулак

В сети сообщили о нападении в центре Киева на участника АТО, который почти три года провел в плену у боевиков и в декабре прошлого года был освобожден.

Об этом случае в соцсетях сообщает парамедик и военнослужащая ВСУ Tanya Nun. По ее словам, на Ивана напали люди, которым он посигналил на дороге.

«Иван забирал на почте волонтерские тележки для бойцов, а п… сы на „БМВ“ решили, что им все позволено и припарковались на дороге так, что их объехать было невозможно», — пишет медик и добавляет, что пострадал не только ветеран, но и его супруга, которая бросилась ему на помощь.

«Иван сейчас в госпитале, забрала «скорая», — добавляет медик и публикует на своей страничке в соцсетях фото автомобиля, на котором скрылись напавшие на ветерана.

Ранее сообщалось о нападении на ветерана АТО — агитатора. Парня восемь раз ударили ножом. К счастью, медикам удалось его спасти.

Иллюстративное изображение Annabel_P с сайта Pixaba.

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