Полковник ГСЧС погиб в жутком ДТП
На Окружной дороге под Харьковом произошло смертельное ДТП, передает Telegram-канал «Труха».
На развязке под мостом Окружная/ Белгородское шоссе в районе экопарка Фельдмана Toyota Land Cruiser влетела в Daewoo Lanos.
В Lanos погибли полковник ГСЧС с женой. Во внедорожнике никто не пострадал.
По данным ресурса, водитель Toyota уже привлекался к административной ответственности за управление машиной в нетрезвом виде.
«Ранее, водитель Тойоты привлекался по 130, на месте отец — бывший гаишник, пытается замять дело», — пишет «Труха».
Напомним, 19 октября на трассе Киев — Чоп в лобовом ДТП погибла беременная женщина, которую муж вез в роддом.271
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