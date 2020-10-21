Полковник ГСЧС погиб в жутком ДТП

На Окружной дороге под Харьковом произошло смертельное ДТП, передает Telegram-канал «Труха».

На развязке под мостом Окружная/ Белгородское шоссе в районе экопарка Фельдмана Toyota Land Cruiser влетела в Daewoo Lanos.

В Lanos погибли полковник ГСЧС с женой. Во внедорожнике никто не пострадал.

По данным ресурса, водитель Toyota уже привлекался к административной ответственности за управление машиной в нетрезвом виде.

«Ранее, водитель Тойоты привлекался по 130, на месте отец — бывший гаишник, пытается замять дело», — пишет «Труха».

Напомним, 19 октября на трассе Киев — Чоп в лобовом ДТП погибла беременная женщина, которую муж вез в роддом.

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