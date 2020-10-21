28.22 / 28.41 33.20 / 33.61
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Садисты, развлекавшиеся избиением бездомных "на камеру", оказались причастны к убийству

16:39 21 октября 2020
Тюрьма

В деле троих жителей Киева, которые долгое время издевались над бездомными, снимая это на видео и выкладывая в социальне сети, выяснился важный момент — один из подвергнувшихся издевательствам погиб.

Как сообщают в прокуратуре Киева, сначала следствие установило троих пострадавших от действий мужчин. Однако в ходе анализа видеозаписей с телефонов подозреваемых полицейские установили их причастность к убийству — тело задушенного мужчины обнаружили 19 сентября 2020 года на детской площадке на улице Трехсвятительской.

«Злоумышленники, увидев в детской деревянной беседке человека, который показался им бездомным, подошли к нему и начали наносить удары в область головы. После этого один из подозреваемых рукой обхватил шею потерпевшего, лишив последнего возможности дышать. Другой подозреваемый записывал все на мобильный телефон», — отметили в прокуратуре.

Если ранее суд избрал двоим из злоумышленников содержание под стражей, а третьему — домашний арест, то теперь меру пресечения последнему могут пересмотреть.

21 октября всем подследственным сообщили об изменении подозрений — речь теперь идет и об умышленном убийстве. В прокуратуре добавили, что за совершенное злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Изображение Ichigo121212 с сайта Pixabay.

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Василий Ломаченко

Ломаченко не сможет завершить карьеру после поражения от Лопеса

цветок

До+20: синоптик порадовала почти летним прогнозом погоды

кернес

Невестка Кернеса сообщила о состоянии его здоровья

Тюрьма

Садисты, развлекавшиеся избиением бездомных "на камеру", оказались причастны к убийству

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер