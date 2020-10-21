Садисты, развлекавшиеся избиением бездомных "на камеру", оказались причастны к убийству

В деле троих жителей Киева, которые долгое время издевались над бездомными, снимая это на видео и выкладывая в социальне сети, выяснился важный момент — один из подвергнувшихся издевательствам погиб.

Как сообщают в прокуратуре Киева, сначала следствие установило троих пострадавших от действий мужчин. Однако в ходе анализа видеозаписей с телефонов подозреваемых полицейские установили их причастность к убийству — тело задушенного мужчины обнаружили 19 сентября 2020 года на детской площадке на улице Трехсвятительской.

«Злоумышленники, увидев в детской деревянной беседке человека, который показался им бездомным, подошли к нему и начали наносить удары в область головы. После этого один из подозреваемых рукой обхватил шею потерпевшего, лишив последнего возможности дышать. Другой подозреваемый записывал все на мобильный телефон», — отметили в прокуратуре.

Если ранее суд избрал двоим из злоумышленников содержание под стражей, а третьему — домашний арест, то теперь меру пресечения последнему могут пересмотреть.

21 октября всем подследственным сообщили об изменении подозрений — речь теперь идет и об умышленном убийстве. В прокуратуре добавили, что за совершенное злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Изображение Ichigo121212 с сайта Pixabay.

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