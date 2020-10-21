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Происшествия

Полиция предотвратила самосожжение мужчины под окнами Офиса президента

17:05 21 октября 2020
Огонь

После недавнего трагического происшествия, когда ветеран АТО Николай Микитенко поджег себя в центре Киева, под Офисом президента на Банковой была предпринята еще одна попытка самоподжога.

По информации УНН, попытку суицида предотвратили вмешавшиеся полицейские. Отмечается, что сообщение о чрезвычайном происшествии поступило правоохранителям около 15:00.

Информация о ЧП зарегистрирована в Печерском управлении полиции, квалификацию событию дадут позже.

По некоторым данным, мужчина таким образом пытался привлечь внимание к проблемам с жильем. Сообщается, что в результате инцидента пострадала нога несостоявшегося самоубийцы.

Ранее сообщалось, что Николай Микитенко, который поджег себя в знак протеста против политики властей в отношении ветеранов и военных, умер в больнице. Он получил почти 100-процентные ожоги тела. Накануне ветеран пытался добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским, однако ему отказали.

Иллюстративное изображение 창석 이 с сайта Pixabay.

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