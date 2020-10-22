Тело не отдали, угрожали взорвать дом: в Киеве смерть поэта едва не завершилась трагедией

В Киеве в среду, 21 октября, произошел инцидент, вызванный смертью украинского поэта Юрия Титова.

О нем пишет «Киев Оперативный».

Согласно информации ресурса, причиной смерти поэта врачи назвали COVID-19. Но родственники и близкие мужчины отказались верить их словам, и данный факт «категорически отрицали».

«Мама умершего не отдает тело своего сына. Говорит, что сожжет себя и подорвет дом», — сказано в сообщении.

После такого обещания «полдома выбежало на улицу» и приехали сотрудники ГСЧС вскрывать квартиру. Но когда они взломали дверь и вошли в квартиру, отец поэта «ударил по мужскому месту» правоохранителя, за что и был задержан.

Вскоре его отпустили, а мать Юрия Титова «обкололи снотворным».

«Тело вывезли коронеры примерно в 20:00. На заявку жителей дома газ в квартире перекрыли Киевгаз», — говорится в сообщении.

Чем завершилось происшествие, станет известно, вероятно, уже утром в четверг, 22 октября.

О самом же Юрии Титове на сайте Национального союза писателей Украины сказано, что он родился 12 сентября 1980 в Киеве. Окончил Открытый международный университет развития человека «Украина» по специальности «Журналистика, издательское дело и редактирование».

Является автором нескольких сборников стихов и детских книг. Кавалер ордена Преподобного Ильи Муромца, лауреат премий Кабинета министров. Лауреат литературно-художественной премии имени Дмитрия Луценко «Осеннее золото», лауреат международных и Всеукраинских конкурсов и радиофестивалей «Осеннее рандеву», «Премьера песни», «Родная моя», лауреат православного фестиваля «Благодатное небо». Был членом НСПУ с 2000 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду, 21 октября, мужчина пытался поджечь себя под окнами Офиса президента. К счастью, его замыслам помешали полицейские.

Фото: https://uk.wikipedia.org/

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter