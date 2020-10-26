Фигурка с торта едва не убила 7-летнюю девочку на Львовщине

Во Львове врачи спасли 7-летнюю девочку из Дрогобыча, которая чуть не погибла из-за металлической проволочки, которую проглотила вместе с кусочком торта, передает ZAXID.NET.

Проволока, вероятно, использовалась кондитером для крепления фигурок животных на изделии. Девочка съела фигурку кошечки, и проволочка застряла у нее в горле.

Операцию провели в понедельник, 26 октября.

Заведующий ЛОР-отделением больницы ОХМАТДЕТ Федор Юрочка рассказал, что кусочек проволоки длиной 2 см застрял очень глубоко в корне языковой миндалины и мог спровоцировать абсцесс и нагноение.

Врач отметил, что мама пыталась сама достать опасный предмет, но еще больше сунула его внутрь.

Девочке сделали наркоз по особой методике, который позволяет оперировать без применения эндотрахеальной трубки. Кроме того, врачам удалось извлечь проволочку щипцами, без всякого разреза.

После того как ребенок отошел от наркоза, его выписали домой.

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