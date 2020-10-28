Человеческую подлость назвали причиной ж/д аварии в Кривом Роге

Причиной того, что в Кривом Роге с рельсов сошел поезд, стало умышленное повреждение железнодорожного полотна. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава «Укрзалізниці» Владимир Жмак.

«Утро началось с двух плохих новостей: сход 15 вагонов на перегоне у Кривого Рога и разбитое стекло в только что отремонтированном поезде по маршруту Шевченко-Черкассы. Оба случая произошли из-за худших человеческие качеств: первый — умышленное повреждение пути с явным умыслом вызвать аварию, второй — простой вандализм», — написал Жмак.

По его словам, в происшествиях никто не пострадал. По обоим инцидентам проводится расследование. Причем по данным МВД с рельсов сошли 14 вагонов.

«И еще вопрос — где же предел человеческой подлости? Опомнитесь!» — говорится в сообщении главы «Укрзалізниці».

Фото: Telegram-канал Владимира Жмака

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