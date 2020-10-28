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Происшествия

В Киеве случилось ЧП – предполагают взрыв в коллекторе

12:42 28 октября 2020
В Киеве случилось ЧП – предполагают взрыв в коллекторе

В Киеве произошла серьезная авария в канализационных сетях — в полиции сообщают о сложностях с движением по улице Тростянецкой, куда прибыли автомобили экстренных служб.

«Из-за аварии на канализационных сетях усложнено движение на улице Тростянецкой, 8», — сообщают в патрульной полиции Киева.

Тем временем ряд Telegram-каналов публикует видео и фото с места ЧП.

Так, по предварительной информации от «dtp.kiev.ua», в коллекторе произошел взрыв, пострадали четыре человека. На ресурсе размещены фото, сделанные на Тростянецкой, куда приехали, в том числе, и медики. На фото видно, как спасатели находятся на огражденной территории.

А «Киев Оперативный» публикует видео с Тростянецкой, куда приехали два экипажа скорой помощи. Также сообщается, что взрыв в коллекторе произошел во время ремонтных работ.

Напомним, что недавно под Киевом произошла серьезная авария на трубопроводе — недалеко от населенного пункта Чабаны случился взрыв на газопроводе высокого давления, по которому газ передается в Европу.

Фото патрульной полиции Киева.

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