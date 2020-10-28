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Происшествия

Стала известна судьба подвергшегося издевательствам житомирского хаски

13:04 28 октября 2020
Хаски

Собаку, над которой издевались в Житомире, вывешивая пса за окно с седьмого этажа, держа за задние лапы, забрали зооволонтеры и отвезли в ветеринарную клинику.

Как сообщают в МВД, полиция начала расследование жестокого обращения с животным. Установлено, что над хаски издевалась 31-летняя житомирянка.

«Законодательством за такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет», — добавили в полиции.

Ранее в Хмельницкой области неравнодушные люди спасли собаку, которую двое местных жителей волокли за машиной на цепи. Животное едва успевало бежать за машиной. Очевидцы издевательств над животным остановили авто и вызвали полицию. Оказалось, что так с собакой поступили двое пенсионеров, жаловавшихся, что пса хотели вывезти со двора, поскольку животное «кусалось и ело домашнюю птицу».

Изображение Joe007 с сайта Pixabay.

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