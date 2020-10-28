В сети показали видео с акулой, предположительно напавшей на украинцев в Египте

В сети обнародовали видео с акулой, предположительно напавшей на украинцев в Египте. Дайвер показал видео, на котором запечатлена агрессивная акула, принадлежащая к тому же типу, чья представительница напала на семью украинцев в Шарм-эль-Шейхе — запись опубликовал в YouTube Адел Эль Бейали.

На ролике зафиксировано, что акула делает круги вокруг судна дайверов и пытается укусить лестницу. В своем Facebook Бейали утверждает, что видео с агрессивной акулой снято на следующий день после нападения на украинцев.

Дайвер не может утверждать, что это именно та акула, которая напала на гражданку Украины и ее 12-летнего сына. Но показанная на видео акула тоже относится к океаническим длиннокрылым.

Напоминаем, что нападение произошло при погружении на территории заповедника «Рас Мохаммед». Мальчик до сих пор находится в реанимации, его раненую руку спасти не удалось. Мать также получила глубокие раны от укусов.

Фото: pixabay.com

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