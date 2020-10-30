Крупная авария в центре Киева: очевидцы сообщают о жертвах

В пятницу, 30 октября, в Киеве на Майдане Независимости произошла масштабная автомобильная авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный».

Утверждается, что в результате ДТП серьезно травмированы люди. При этом свидетели с места аварии говорят, что водитель автомобиля, ставший виновником происшествия, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его авто протаранило сразу несколько машин перед светофором. Также есть информация, что погибли два человека. Кроме того, пострадали мать с ребенком, которые находятся в тяжелом состоянии.

Обнародовано видео с места ДТП:

Напоминаем, с целью предотвращения аварий на нескольких киевских улицах решили ужесточить ограничения по скорости.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев — Одесса авто сбило известного спортсмена-экстремала — неоднократный чемпион Одесской области по бегу находится в тяжелом состоянии.

Фото: скриншот с видео и Иноформатор

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