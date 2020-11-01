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Происшествия

С якобы шефом убитого в харьковском ресторане стрелка возникла путаница

13:35 1 ноября 2020
Орудие убийства

Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Дмитрий Шенцев отреагировал на информацию харьковских медиаресурсов о том, что погибший в ресторане по улице Ярослава Мудрого был его охранником.

«Мне искренне жаль, что оборвалась жизнь, но личность убитого мне неизвестна. Он никогда у меня не работал. Точка», — написал депутат в своем Facebook.

Тем временем на одном из Telegram-ресурсов появилась информация о том, что мужчину убили ножом, а не бутылками.

«Человек, который нанес удары, сейчас в четвертой неотложке с ранами от резиновых пуль. Так что, никакого самосуда толпы не было. Тот, который убил ножом, сам с Залютино. В полном отказе от сотрудничества. Идут разбирательства», — пишет Telegram-канал Труха.

Отметим, что полиция Харькова еще не квалифицировала инцидент, тем не менее внесла информацию о нем в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в конце сентября произошла стрельба в одном из ресторанов Кременчуга на Полтавщине.

Фото полиции Харьковской области

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С якобы шефом убитого в харьковском ресторане стрелка возникла путаница

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