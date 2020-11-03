Центр Киева охватили акции протестов – появилось первое известие о пострадавшем

Во вторник, 3 ноября, во время акции протеста под Верховной Радой Украины, где «евробляхеры» требуют от парламента принять закон о доступной растаможке автомобилей на иностранной регистрации, стало плохо одному из митингующих.

Как сообщают в Национальной полиции Украины, первую домедицинскую помощь мужчине оказали военнослужащие Нацгвардии и полицейсие.

В полиции также отмечают, что в центре Киева анонсировано проведение нескольких массовых мероприятий. В связи с этим правоохранители усилили меры безопасности в столице.

Отмечается, что организаторы некоторых мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре Киева. Водителей просят учесть эту информацию и корректировать свои маршруты движения.

А в патрульной полиции уточнили, что движение ограничено на улице Грушевского — от Европейской площади до Арсенальной площади.

Ранее сообщалось о жестком задержании правоохранителями нескольких участников акций протеста под зданием Конституционного Суда Украины, судьи которого приняли резонансное решение, отменяющее одно из положений антикоррупционного законодательства — речь идет о наказании за недостоверную информацию в е-декларации.

Фото с сайта Нацполиции Украины.

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