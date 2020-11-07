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Цена вопроса — 100 тысяч: в Ровно задержали организатора распродажи должностей в полиции

11:52 7 ноября 2020
Цена вопроса&nbsp;— 100 тысяч: в Ровно задержали организатора распродажи должностей в полиции

В Ровно задержали майора полиции, обещавшего за денежное вознаграждение решить вопрос о назначении руководителей районных и межрайонных отделов полиции. Вымогателя задержали во время получения 25 тысяч долларов США аванса от сотрудника Управления патрульной полиции Ровно за назначение его на должность. Всего же свои «услуги» майор оценил в 100 тысяч долларов.

Передача аванса

Как сообщила прокуратура Ровенской области, оба фигуранта были задержаны, решается вопрос об объявлении им подозрения и избрания предупредительной меры.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями ГУНП в Ровенской области при оперативном сопровождении сотрудников ОБКОЗ УСБУ в области.

Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в конце октября в Киеве спецназ Госбюро расследований задержал руководителя главного управления противодействия экономическим правонарушениям Госналогслужбы, которому должны были передать 100 тысяч долларов.

Фото прокуратуры

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