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Происшествия

В сети показали видео с убийцей, напавшим на прохожих в Кривом Роге

22:05 7 ноября 2020
мужчина

Мужчина, устроивший резню в центре Кривого Рога, заявил полицейским, что «родился в преисподней и живет один в аду».

Свой поступок человек, убивший двоих людей и ранивший восьмерых, объяснил тем, что хотел показать, что «все находятся в аду».

О признал, что убил людей, по его словам, «на камеру» и говорил, что вокруг все снимали происходящее.

Напомним, жертвами неадекватного 37-летнего местного жителя стали 60-летний мужчина и его 30-летний сын. Еще восемь человек ранены, в том числе и 8-летний мальчик. С травмами разной степени тяжести их доставили в местную больницу. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Нападавшего задержали.

Фото facebook.com/NationalPoliceKR

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