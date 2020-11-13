28.14 / 28.36 33.02 / 33.44
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Такси устроило смертельное ДТП на остановке в Киеве

10:46 13 ноября 2020
На месте инцидента

В Святошинском районе Киева (Борщаговский жилой массив) утром 13 ноября произошло смертельное ДТП с участием такси Uber. Летевшее на огромной скорости авто вылетело на остановку. Жертвами стали как минимум 2 человека.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео момента ДТП и уточнил, что все произошло в 8:00.

По его данным, водитель потерял управление, въехал в остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм. По новой информации, пострадали четверо пешеходов.

По предварительным данным, водитель заснул за рулем, поскольку «перерабатывал».

В связи с этим чиновник призвал нардепов немедленно принять закон, регулирующий работу рынка такси.

«Уважаемые народные депутаты от всех фракций и депутатских групп, давайте в Вашем созыве примем такой закон и введем жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, так и грузового и специального автотранспорта. Иначе на месте двоих погибших сегодня утром переходов может быть любой другой — ваш близкий или родной человек», — написал Геращенко в Facebook.

Напомним, 30 октября масштабное ДТП произошло в Киеве на Майдане Независимости.

Фото dtp.kiev.ua

411

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

Жена Кернеса раскрыла особенность взаимоотношений

Питер Сатклифф

От коронавируса умер «Йоркширский потрошитель» — один из самых известных серийных убийц Британии

У Илона Маска случились проблемы с тестами на коронавирус

У Илона Маска случились проблемы с тестами на коронавирус

На месте инцидента

Такси устроило смертельное ДТП на остановке в Киеве

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер