Такси устроило смертельное ДТП на остановке в Киеве

В Святошинском районе Киева (Борщаговский жилой массив) утром 13 ноября произошло смертельное ДТП с участием такси Uber. Летевшее на огромной скорости авто вылетело на остановку. Жертвами стали как минимум 2 человека.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео момента ДТП и уточнил, что все произошло в 8:00.

По его данным, водитель потерял управление, въехал в остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм. По новой информации, пострадали четверо пешеходов.

По предварительным данным, водитель заснул за рулем, поскольку «перерабатывал».

В связи с этим чиновник призвал нардепов немедленно принять закон, регулирующий работу рынка такси.

«Уважаемые народные депутаты от всех фракций и депутатских групп, давайте в Вашем созыве примем такой закон и введем жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, так и грузового и специального автотранспорта. Иначе на месте двоих погибших сегодня утром переходов может быть любой другой — ваш близкий или родной человек», — написал Геращенко в Facebook.

Напомним, 30 октября масштабное ДТП произошло в Киеве на Майдане Независимости.

Фото dtp.kiev.ua

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