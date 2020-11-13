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Происшествия

Сбивший людей в Киеве таксист публиковал видео в Instagram

13:14 13 ноября 2020
Сбивший людей в Киеве таксист публиковал видео в Instagram

Стали известны подробности резонансного смертельного ДТП с участием такси Uber, которое утром 13 ноября снесло людей не остановке общественного транспорта на Борщаговском жилом массиве в Киеве.

Как оказалось, лихач выкладывал видео своих «подвигов» на дороге на странице в Instagram.

«Судя по этому видео, авария, это быль лишь вопрос времени», Теперь будет видео выкладывать из ИТК", «Вот и остановился, жаль, ценой других жизней», «Вот и как теперь выходить на улицу или выезжать на своем авто… Заснул он», «Умышленное убийство пусть классифицируют», — отреагировали пользователи на увиденное.

Примечательно, что сам таксист при ДТП не пострадал в отличие от четырех случайно оказавшихся в зоне поражения киевлян. По данным СМИ, одного мужчину зажало между автомобилем и киоском, да так, что для его освобождения спасателям пришлось применить щипцы.

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