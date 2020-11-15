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Происшествия

Трое маленьких детей сгорели заживо в Днепропетровской области

21:30 15 ноября 2020
Трое маленьких детей сгорели заживо в Днепропетровской области

В Днепропетровской области произошла трагедия — при пожаре в селе Быково Криничанского района сгорели заживо трое детей, младшему из которых был всего лишь 1 год. Как сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, возгорание произошло в 15:55.

Интернет-ресурс Днепр Оперативный показал фото пожарища и сообщил, что мама детей отлучилась в магазин, а отец был на работе.

Спасателей вызывали соседи. К моменту приезда сотрудников ГСЧС огонь распространился по всему дому, а крыша упала.

Ликвидировали огонь в 17:17.

Напомним, в октябре в Киеве отец убил собственного сына, а затем устроил пожар в доме, пытаясь замести следы преступления.

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