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Происшествия

Таксист Uber попался с наркотиками в Киеве

14:42 16 ноября 2020
Наркотики

Полиция остановила на улице Киева такси Uber, водитель которого находился под воздействием наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

На улице Закревского внимание патрульной полиции привлек автомобиль Renault, который нарушал правила дорожного движения и совершал подозрительные маневры.

Оказалось, что водитель явно находился в состоянии наркотического опьянения. Инспекторы потребовали пройти освидетельствование, но мужчина отказался. Тогда патрульные провели поверхностный осмотр водителя и его авто. Водитель самостоятельно отдал им шприц с бурой жидкостью, который находился в кармане кресла, а также два шприца с прозрачной жидкостью в аптечке и семь таблеток в бардачке.

Водитель признался, что все эти препараты — наркотические.

Ранее в Киеве таксист кололся на глазах у прохожих.

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