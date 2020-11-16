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Происшествия

На Донбассе пьяный военный пытался изнасиловать ребенка

19:56 16 ноября 2020
Наручники

В воскресенье, 15 ноября, в Донецкой области, в городе Селидово военнослужащий напал на несовершеннолетнюю девушку и пытался ее изнасиловать, но злоумышленника задержали. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Досудебное расследование установило, что в 08:00 несовершеннолетняя жительница Селидово провела мать на работу и направилась домой. Ее начал преследовать незнакомый мужчина в камуфляжной одежде. Девушка зашла в подъезд, но не успела открыть дверь квартиры — преследователь напал на нее и втолкнул в помещение, где пытался изнасиловать.

Перед нападением девушка успела позвонить бабушке, и она прибежала на помощь, поэтому злоумышленнику не удалось завершить задуманное.

Задержанный военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что арестован военный-контрактник, который в Ровно изнасиловал 10-летнюю школьницу.

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Наручники

На Донбассе пьяный военный пытался изнасиловать ребенка

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