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Происшествия

Аферисты обещали иностранцу за полмиллиона долларов "порешать" его вопрос в Офисе генпрокурора

22:50 18 ноября 2020
Следственные действия

В Киеве задержали двух жителей столицы, которые пообещали представителю иностранной компании содействие в активизации расследования в уголовном производстве. Заявив «заказчику» о наличии у них связей в Офисе Генерального прокурора, они вымогали у него 500 тысяч долларов США.

Задержали их во время получения части указанной суммы — 250 тысяч долларов США, — сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственные действия

Изъятые деньги

Спецоперация по задержанию проведена прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований, при оперативном сопровождения Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Напомним, ранее бывший коп пытался за миллион долларов купить должность начальника полиции «янтарной» Ровенской области.

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