Осужденные интернет-мошенники «кинули» киевский банк на 1,4 миллиона прямо из тюрьмы

Аферисты совершили незаконные переводы крупных сумм денег из столичного банка — для этого оказалось достаточно позвонить кассиру, сообщает пресс-центр МВД.

Пятеро злоумышленников звонили в банк и выдавали себя за IT-специалистов финансового учреждения. Они заявили о проверке платежной системы и попросили кассира совершить несколько «тестовых» операций. В результате 1,4 млн грн было перечислено на подконтрольные злоумышленникам счета.

Киберполиция установила, что к преступлению причастна группа из пяти человек, двое из которых отбывают наказание в местах лишения свободы. При обысках у злоумышленников изъяли ноутбук, мобильные телефоны, банковские и сим-карты.

Мошенники присвоили 1,4 миллиона гривень банковского учреждения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о способе, с помощью которого мошенники набирают на имя жертвы большое число кредитов.

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