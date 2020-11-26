Школьница устроила жестокое публичное избиение в Ровно



В сеть выложили кадры очередного «избиения на камеру» — инцидент произошел в Ровно, где девочка-подросток избила 16-летнюю девушку.

Видео, на котором 12-летняя школьница таскает за волосы, а потом и бьет ногами упавшую на землю девушку возле школы номер 13, выложили в Telegram на канале Rivne1283.

Как сообщают в ГУНП в Ровенской области, избиение произошло возле одной из школ еще 22 ноября. Сотрудники ювенальной превенции установили, что компания девушек договорилась встретиться для «выяснения отношений» из-за якобы распространения сплетен.

«Во время словесной перепалки одна из присутствующих подбила главных участниц конфликта к драке. Сначала они начали толкаться, а затем 12-летняя школьница повалила на землю 16-летнюю и начала бить ее руками по голове и ногами по телу», — отметили в полиции и добавили, что процесс «выяснения отношений» на телефон фиксировала 23-летняя жительница Ровно, которая и выложила видео в соцсети.

В полиции сообщили, что у пострадавшей, обратившейся в больницу, медики диагностировали ушибы плеча, шейного отдела и коленей. Правоохранители, установившие всех участников инцидента, начали досудебное расследование по статье о нанесении легких телесных повреждений.

О 12-летней девочке-подростке известно, что она учиться в 7 классе и воспитывается бабушкой — мать школьницы живет отдельно с гражданским мужем. В школе говорят, что и учеба, и поведение подростка оставляют желать лучшего.

Ранее подобный случай произошел в Никополе, где школьницы избили сверстницу, сняли это на видео и выложили в сеть. Жертву повалили на землю и били ногами.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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