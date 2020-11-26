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Происшествия

Полные трусы бриллиантов: в «Борисполе» поймали необычных контрабандистов

15:46 26 ноября 2020
Бриллианты

При досмотре двух пассажиров, прибывших авиарейсом из Стамбула в аэропорт «Борисполь», обнаружили пакетики с бесцветным камнями, похожими на бриллианты, — их общий вес составил 39,2 грамма. Об этом сообщает Гостаможслужба.

Двое киевлян — 50-летний мужчина и 43-летняя женщина — возвращались в Украину из Турции и при прохождении таможенного контроля выбрали упрощенный канал «зеленый коридор». Им пользуются граждане, у которых нет запрещенных/ограниченных к перемещению, а также подлежащих налогообложению таможенными платежами предметов.

Но после решения о личном досмотре мужчина и женщина предъявили инспекторам таможни шесть zip-пакетиков с камнями. Четыре из них, общим весом 23,2 грамма, находились в нижнем белье, надетом на женщине. У мужчины на теле были два zip-пакетика с камнями общим весом 15,9 грамма. Специалист Государственного геммологического центра Украины установил, что эти камни, скорее всего, бриллианты.

Ранее в Украину пытались ввезти крупную партию «фирменного» кокаина.

Фото: Гостаможслужба и pixabay.com

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