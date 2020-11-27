Украинцев предупредили о мошеннической схеме в Telegram

В МВД рассказали о новом виде мошенничества в Telegram, когда людям приходит сообщение от якобы их знакомых, которые просят перекинуть им деньги на карточку.

При этом сообщения интернет-пользователям могут приходить с аккаунта, где есть реальное фото знакомых им людей, а вот номера телефонов скрыты. «Пожалуйста, будьте внимательны! Если вы получили такое сообщение, то лучше позвоните этому человеку и спросите, отправлял ли он сообщение с подобной просьбой», — говорится в сообщении, размещенном на страничке МВД в соцсетях. Там же приводится скан реальной переписки мошенников с интернет-пользователем.

Украинцам дали советы, как не стать жертвой мошенников в интернете:

не предоставлять личные данные на незнакомых сайтах — паспортные и платежные данные, телефон, логин и пароль в интернете предоставлять только в случае 100-процентной уверенности, что вы находитесь на официальных сайтах;

не делать большие предоплаты при покупке в интернет-магазине — лучше использовать наложенный платеж;

не пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей — к примеру, предложения быстрого заработка или помощи в решении кредитных проблем часто оказываются мошенническими;

проверять просьбу о материальной помощи, даже если они поступают с аккаунта знакомых людей.

Если вы стали жертвой интернет-мошенников, следует обратиться в полицию: позвонить на «102» или прийти в ближайшее отделение, собрав все доказательства факта мошенничества.

Ранее сообщалось о группе мошенников, двое из которых отбывали наказание, которые обманули столичный банк на 1,4 миллиона гривен.Связавшись с финучреждением, мошенники выдали себя за IT-специалистов банка, которые якобы проводят проверку платежной системы. Они попросили кассира совершить несколько «тестовых» операций, в результате чего крупная сумма ушла на подконтрольные им счета.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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