Спешили отпраздновать день рождения: стали известны подробности жуткой автокатастрофы с детьми на Ровенщине

На Ровенщине медики борются за жизнь двух мальчиков — Марка и Севастьяна Ясковец, пострадавших в ДТП 26 ноября на перекресте с трассой Ривне — Городище — Староконстантинов.

Дети ехали вместе с матерью и еще одним братом — Германом — в Ровно, чтобы отпраздновать его день рождения.

Автомобиль ВАЗ выезжал со стороны города Березино и столкнулся с огромным грузовиком VOLVO. Удар был такой силы, что ВАЗ смяло, а люди повылетали из машины на дорогу, информирует Обозреватель.

Легковушка оказалась уничтожена

Тот самый грузовик

Мама, которая была за рулем легковушки, погибла на месте.

«Еще утром Мария была в школе. Потом они решили поехать с детьми в Ривне в развлекательный центр, отметить день рождения сына. Она очень торопилась, хотели засветло успеть вернуться назад. Там в Ривном их ждал и отец, батюшка Григорий. Но так и не дождался», — рассказала журналистам знакомая семьи.

Счастливая семья

На сайте Орловской школы, где работала Мария, еще выложены ее аудиоуроки. Сейчас односельчане пострадавшей семьи, собирают деньги для помощи в похоронах и лечении выживших детей.

Напомним, ранее во Львове и Хмельницком автомобили тяжело травмировали детей на пешеходных переходах.

Фото Национальной полиции и Обозревателя

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