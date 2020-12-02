«Я не хотел. Но или 100 щелбанов…» Подожженный в Бердянске ребенок раскрыл подробности инцидента

Подросток из Бердянска, которого подожгли друзья ради видео в соцсети, лежит в реанимации. Школьника зовут Владимир. У него ожоги ног, рук, гениталий, ягодиц.

Его рассказ о произошедшем в Facebook опубликовала волонтер Злата Некрасова.

«Я пришел к друзьям домой на ночевку. Мы поиграли в интернет-игры. Потом Кирилл вспомнил про самопал. Это самодельный алкогольный напиток, так объяснил мне Кирилл, в котором больше 60 градусов. Потом они облили мне штаны и подожгли. Они хотели изначально чуть-чуть налить и потушить сразу», — рассказал Владимир.

На вопрос волонтера была ли это игра и хотел ли в ней участвовать Владимир, мальчик ответил: «Я не хотел, но они сказали или 100 щелбанов».

Друзья предложили парню на выбор — или 100 сильных ударов по голове, или поджог.

«Потом они налили жидкость на штаны сзади мне и подожгли спичками», — добавил мальчик.

После этого он пытался снять с себя всю горящую одежду и подставить тело под воду в ванной. Ребенок получил 30 процентов ожогов тела.

Дома мама вызвала «скорую помощь».

Под постом волонтера масса возмущенных комментариев. Люди пишут, что привлечь к ответственности нужно родителей тех детей, которые поджигали. Некоторые считают, что пострадавшему ребенку нужна психологическая помощь.

Фото скриншот видео



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