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Происшествия

В «Борисполе» снова перехватили партию контрабандных бриллиантов

17:56 2 декабря 2020
Бриллианты

В международном аэропорту «Борисполь» сотрудники Службы безопасности Украины обнаружила партию бриллиантов, которые пытались незаконно ввезти в страну. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители получили данные, что две украинки, возвращающиеся домой с Ближнего Востока, собираются ввезти в Украину драгоценности. В результате при проверке в личных вещах у женщин обнаружили 38 пакетиков с бриллиантами. Общий вес драгоценностей составил более 50 граммов, а ориентировочная стоимость почти 17 млн грн. Правоохранители изъяли бриллианты проводится расследование.

Напоминаем, в конце ноября в международном аэропорту «Борисполь» задержали двоих пассажиров, которые прятали в трусах бриллианты общим весом 39,2 грамма — мужчина и женщина возвращались в Украину из Турции.

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