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Происшествия

Смертельное ДТП под Одессой: автомобиль Opel врезался в Toyota, погибли два человека

0:19 4 декабря 2020
ДТП под Одессой

В четверг, 3 декабря, на трассе Киев — Одесса произошла авария с человеческими жертвами.

Два легковых автомобиля столкнулись на 389 километре этой автомагистрали в Великомихайовском районе Одесской области — аккурат возле остановки общественного транспорта напротив села Новоелизаветовка.

По предварительной информации автомобиль Opel врезался в Toyota. Водитель и пассажирка последнего от полученных травм погибли на месте происшествия. 42-летний водитель Opel отделался незначительными травмами.

Как сообщили в Великомихайловском отделении полиции, сейчас их сотрудники устанавливают личности погибших и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Одной из причин последнего могло стать, в частности, ухудшение погодных условий и, соответственно, состояния дорожного покрытия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье «Нарушение правил дорожного движения» (ч.2 ст.286) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, среди пострадавших двое подростков.

Фото: Нацполиция

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