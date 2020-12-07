Представителя украинского омбудсмена обвинили в избиении охранника

Политолог Михаил Чаплыга сообщил, что представитель украинского омбудсмена Людмилы Денисовой избил пожилого охранника в ресторане, когда тот попросил посетителя покинуть заведение, соблюдающее карантинные ограничения в работе.

Как сообщил Чаплыга на своей страничке в соцсетях, речь идет о Павле Лисянском, который устроил дебош в ресторане Святогорска. В этом городе представитель Денисовой проводил тренинги для молодых правозащитников.

«Сидел себе этот представитель в ресторане (ну, а где ж обычно решается судьба прав человека). Засиделся… Подошли к нему сотрудники и попросили закругляться в массированном потреблении спиртных напитков, поскольку время закрытия заведения наступило. Но не все права человека еще были обсуждены и представитель Денисовой (не к ночи будет помянута) попросил еще 15 минут „на коня“, которые превратились в полтора часа… Видимо на целую конницу», — пишет политолог и выкладывает в соцсети видео инцидента в ресторане, предупреждая о «правозащитной лексике».

Ранее сообщалось о нападении на женщину депутата Сколевского райсовета Львовской области, ударившего ее по лицу. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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