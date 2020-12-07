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Происшествия

Омбудсмен Денисова отреагировала на избиение ее представителем охранника

14:48 7 декабря 2020
Кулак

После появления в сети информации о том, что представитель омбудсмена Павел Лисянский набросился с кулаками на охранника в ресторане, Людмила Денисова сообщила о начале служебной проверки.

По ее словам, представитель по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский сообщил ей о случившемся в гостиничном комплексе «Монарх» (Святогорск) утром 6 декабря. Сам же инцидент произошел накануне.

«Мной принято решение о проведении служебной проверки в отношении представителя Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей, которая продлиться до 21 декабря 2020 года включительно с одновременным его отстранением от должности на указанный период. По результатам служебного расследования будут приняты соответствующие меры реагирования», — заявила Людмила Денисова.

Ранее сообщалось, что нардеп Илья Кива устроил в ресторане перепалку с участником боевых действий на Донбассе, которая вылилась в драку.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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