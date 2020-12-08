Стрельбу по полиции и взрыв устроил мужчина под Киевом

Во время задержания организатора преступной группы были ранены двое полицейских — злоумышленник применил оружие и бросил гранату в сторону правоохранителей.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, полицейские подозревают преступную группу в совершении разбойных нападений на квартиры жителей столичной области. Ее возглавлял 28-летний житель Барышевского района, координировавший действия злоумышленников, подыскивал объекты для нападений и распределял добычу.

«Во время задержания он начал оказывать активное сопротивление работникам полиции — пытался убежать, бросил в бойцов КОРДа гранату и открыл огонь в сторону правоохранителей. Чтобы обезвредить злоумышленника работники полиции в ответ применили оружие. Он получил огнестрельное ранение ног, а его подельник был травмирован во время взрыва гранаты», — сообщают в полиции.

Всего задержаны трое участников преступной группы — жители Барышевского района 31, 29 и 28 лет. Все они помещены в ИВС.

По факту покушения на убийство полицейских открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в громком деле об убийстве столичного музыканта и аранжировщика Александра Деревянко появился третий фигурант — полиция задержала жителя Киева, который помогал скрывать убившим «дядю Сашу» мужчинам его тело.

Фото ГУНП в Киевской области.

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