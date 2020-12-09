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Происшествия

Резонансный пожар случился в центре Полтавы

9:54 9 декабря 2020
Пожар в Полтаве

Ранним утром во вторник, 9 декабря, в центре Полтавы загорелось здание — пожар возник на летней площадке кафе на улице Соборности.

Как сообщают в областном главке ГосЧС, информация о пожаре поступила спасателям в 4:30. Горела кровля кафе — огонь охватил площадь около 150 квадратных метров, а также распространился и на само здание.

Отмечается, что пожар был локализован к 9:15, спасатели продолжают его ликвидацию. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Тем временем интернет-издание «Полтавщина» уточняет, что огонь вспыхнул в ресторане «Террасса», а потом перекинулся на ночной клуб «Версаль» и караоке «Граммофонъ», которые размещены в бывшем Доме дворянского собрания на Соборности.

Отмечается, что ранним утром движение в районе ЧП — на перекрестке улиц Соборности, Европейской и Небесной Сотни — ограничивалось.

По данным издания, сгорела центральная и правая часть исторического здания, а кровлю над левой частью дома удалось сохранить. «Версаль», «Граммофонъ» и «Террасса» выгорели полностью, а магазины на первом этаже практически не пострадали.

Отмечается, что здание на Соборности, 31 — часть ансамбля Круглой площади Полтавы, памятник истории и архитектуры, бывший Дом полтавского дворянского собрания. Здание было построено в 1810 году в стиле классицизма. В начале 2000-х годов в нем располагался кинотеатр им. Котляревского.

Ранее сообщалось о трагедии на пожаре в Днепропетровской области, где в огне погибли трое детей, младшему из которых был всего один год. Это ЧП произошло в селе Быково Криничанского района, где загорелся частный дом.

Фото с сайта полтавского главка ГосЧС.

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