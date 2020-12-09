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Происшествия

На Тернопольщине рухнул самолет: есть жертвы

18:47 9 декабря 2020
На Тернопольщине рухнул самолет: есть жертвы

На Тернопольщине в поле возле села Золотая Слобода (Козовский район) рухнул биплан. В полицию данные об инциденте, который произошел около 17:00, поступили от очевидцев происшествия.

На место сразу же выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи тело человека.

На месте работали также сотрудники ГСЧС.

Причина падения легкомоторного судна выясняется.

Напомним, 6 декабря легкомоторный самолет упал на Киевщине вблизи села Гоголев Броварского района. Там обошлось без жертв.

Фото полиции и ГСЧС

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