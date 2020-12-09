На Тернопольщине рухнул самолет: есть жертвы
На Тернопольщине в поле возле села Золотая Слобода (Козовский район) рухнул биплан. В полицию данные об инциденте, который произошел около 17:00, поступили от очевидцев происшествия.
На место сразу же выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи тело человека.
На месте работали также сотрудники ГСЧС.
Причина падения легкомоторного судна выясняется.
Напомним, 6 декабря легкомоторный самолет упал на Киевщине вблизи села Гоголев Броварского района. Там обошлось без жертв.
Фото полиции и ГСЧС
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