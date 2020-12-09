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Происшествия

Заподозренный в похищении человека Микитась попросил помощи у Зеленского

19:10 9 декабря 2020
Максим Микитась

Бывший нардеп и экс-руководитель «Укрбуда» Максим Микитась обратился в своем Facebook к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив об организованной спецоперации.

«Срочно! Наверху решили что я должен немедленно замолчать! Идет спецоперация! Владимир Зеленский, вмешайтесь, пожалуйста! Операцию курируют из соседнего от вас кабинета! Меня предупредили люди из МВД, не желающие участвовать в этом подлоге и исполнять преступную задачу!» — говорится в сообщении.

Микитась написал, что готов сейчас вместе со своим юристом подъехать к Офису президента.

«Я не ангел, но происходящее уже за гранью!» — написал он.

Ранее сообщалось, что Микитася, которого подозревают в причастности к завладению имуществом ГУ Нацгвардии в рамках дела о злоупотреблениях с недвижимостью, отпустили под домашний арест.

Фото: Facebook Максима Микитася

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