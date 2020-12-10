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Происшествия

Трагедия под Львовом: двухлетний мальчик поджог себя зажигалкой и умер

5:55 10 декабря 2020
Пламя зажигалки

В городе Жидачеве Львовской области в среду, 9 декабря, похоронили двухлетнего мальчика, который играл зажигалкой и случайно поджег себя.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что в день трагедии мать Надежда оставила троих малолетних детей дома и ушла в пять утра на работу. Дети в это время спали. К восьми часам к ним должна была прийти тетя, чтобы присмотреть за племянниками.

Однако Василий проснулся раньше и начал играть с зажигалкой. Во время опасной забавы огонь перекинулся на одежду мальчика.

Его пятилетний брат Ярослав, а потом и тетя, которая пришла к детям, пытались спасти малыша, но их попытки были безуспешными: ребенок погиб от ожогов и отравления продуктами горения.

При этом Ярослав и его сестричка Надежда от огня не пострадали. Их забрали в больницу на осмотр, но вскоре позволили вернуться домой.

Полиция открыла уголовное дело по статье «невыполнение обязанностей по уходу за ребенком».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в городе Краматорске родители заморили голодом двухлетнего сына и получили за это слишком мягкий приговор.

Фото: ТСН

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