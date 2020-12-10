В Харькове задержали уголовника, изнасиловавшего пожилую женщину

В Харькове задержали мужчину, который напал на пожилую женщину и изнасиловал ее. Злоумышленником оказался ранее судимый за тяжкие преступления, сообщили в Нацполиции.



О происшествии полицейским Слободского отдела полиции стало известно утром 9 декабря.



Копы установили, что утром, когда 72-летняя женщина шла на работу, неизвестный ударил ее по голове, затащил в подвал дома и изнасиловал. Кроме того, мужчина обокрал потерпевшую. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.



Насильником оказался 31-летний харьковчанин, ранее судимый за убийство и изнасилование. Задержали злоумышленника ночью 10 декабря на проспекте Героев Сталинграда и доставили в территориальный отдел полиции.

Ранее под Львовом мужчина избил и изнасиловал девушку, снимая все на камеру. А в Селидово Донецкой области пьяный военнослужащий напал на несовершеннолетнюю девушку и пытался ее изнасиловать, но злоумышленника вовремя задержали.





































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