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Происшествия

В Харькове задержали уголовника, изнасиловавшего пожилую женщину

18:23 10 декабря 2020
руки в наручниках

В Харькове задержали мужчину, который напал на пожилую женщину и изнасиловал ее. Злоумышленником оказался ранее судимый за тяжкие преступления, сообщили в Нацполиции.

О происшествии полицейским Слободского отдела полиции стало известно утром 9 декабря.

Копы установили, что утром, когда 72-летняя женщина шла на работу, неизвестный ударил ее по голове, затащил в подвал дома и изнасиловал. Кроме того, мужчина обокрал потерпевшую. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Насильником оказался 31-летний харьковчанин, ранее судимый за убийство и изнасилование. Задержали злоумышленника ночью 10 декабря на проспекте Героев Сталинграда и доставили в территориальный отдел полиции.



Ранее под Львовом мужчина избил и изнасиловал девушку, снимая все на камеру. А в Селидово Донецкой области пьяный военнослужащий напал на несовершеннолетнюю девушку и пытался ее изнасиловать, но злоумышленника вовремя задержали.

















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