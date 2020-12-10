Российские «воры в законе» контролировали орудовавшую в Украине банду похитителей людей

В четверг, 10 декабря, правоохранители разоблачили этническую транснациональную преступную группировку, действовавшую в Украине под руководством российских «воров в законе».

В составе банды были два обособленных «подразделения». Двенадцать «штыков» действовали в Одессе, Киеве, а также на территории других областей. Лидер и ряд участников группировок — выходцы из другой страны.

Злоумышленники «специализировались» на вымогательстве и похищении людей с целью выкупа или совершения определенных действий в свою пользу. Суммы требовали весьма солидные — до 800 тысяч долларов.

Как уточнили в полиции, 10 декабря прошел третий этап спецоперации.

«В итоге задержан лидер и девять участников, еще двое объявлены в розыск. В ходе документирования их противоправной деятельности установили лиц, которые помогали этим беспредельщикам», — сказали в полиции.

Задерживали злоумышленников оперативники и следователи при силовой поддержке спецподразделения КОРД и роты особого назначения.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов изъяли оружие, боеприпасы, ножи, деньги, «черновые» записи, расписки, печати, флэш-накопители, подтверждающие их преступную деятельность на территории Украины.

Фигурантам сообщено подозрение по статьям УК Украины, предполагающим ответственность за создание преступной организации, незаконное лишение свободы или похищение человека, вымогательство.

Другие подробности задержания правоохранители не сообщают, ссылаясь на тайну следствия.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об орудовавшей в Одессе банде вымогателей, которые грабили бывших узников гетто и концлагерей. Тем временем в Полтаве разоблачили «оборотня в погонах» из СБУ, организовавшем преступную группировку.

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