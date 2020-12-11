27.96 / 28.20 33.74 / 34.17
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Если бы не Александр, умерла бы: охранник магазина в Харькове спас девушку от остановки сердца

13:46 11 декабря 2020
Массаж сердца

В Харькове охрана супермаркета спасла девушку, которой стало плохо прямо в торговом зале.

Видео, снятое камерами видеонаблюдения, выложили в сеть на страничке «Наш Харьков». «В «АТБ» на Шариковой охранник Александр Лепков спас девушку от остановки сердца. Если бы не Александр, девушка, возможно, не дожила бы до приезда «скорой», — говорится в комментарии к видео.

Камера засняла, как девушке становится плохо и находящаяся рядом с ней женщина усаживает ее на пол. У девушки начались судороги, к ней подоспела охрана. А когда она перестала шевелиться, один из мужчин начал делать ей массаж сердца.

Не исключено, что у Александр Лепко есть страничка в социальных сетях. Сложно сказать, он ли это, ведь лицо охранника в магазине было скрыто маской. Однако, судя по прическе и фигуре охранника и владельца странички в Facebook, можно сказать, что они похожи.

Ранее столичные полицейские спасли от суицида женщину, которая хотела прыгнуть с 12 этажа. Женщину, которая уже перелезла через поручни балкона, схватили за руки буквально в последний момент.

Иллюстративное фото с Pixabay.

657

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Кернес

Спикер харьковской мэрии раскрыл подробности про почки Кернеса

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Кадр из фильма

Умер известный по роли в «Вечном зове» артист Николай Иванов

Кирилл и Геннадий Кернесы

Сын Кернеса отреагировал на сообщение Фукса про отказ почки у отца

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер