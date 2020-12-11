Если бы не Александр, умерла бы: охранник магазина в Харькове спас девушку от остановки сердца

В Харькове охрана супермаркета спасла девушку, которой стало плохо прямо в торговом зале.

Видео, снятое камерами видеонаблюдения, выложили в сеть на страничке «Наш Харьков». «В «АТБ» на Шариковой охранник Александр Лепков спас девушку от остановки сердца. Если бы не Александр, девушка, возможно, не дожила бы до приезда «скорой», — говорится в комментарии к видео.

Камера засняла, как девушке становится плохо и находящаяся рядом с ней женщина усаживает ее на пол. У девушки начались судороги, к ней подоспела охрана. А когда она перестала шевелиться, один из мужчин начал делать ей массаж сердца.

Не исключено, что у Александр Лепко есть страничка в социальных сетях. Сложно сказать, он ли это, ведь лицо охранника в магазине было скрыто маской. Однако, судя по прическе и фигуре охранника и владельца странички в Facebook, можно сказать, что они похожи.

Ранее столичные полицейские спасли от суицида женщину, которая хотела прыгнуть с 12 этажа. Женщину, которая уже перелезла через поручни балкона, схватили за руки буквально в последний момент.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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