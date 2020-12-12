На Прикарпатье пенсионера ограбили "немецкие кардиологи"

В Коломые Ивано-Франковской области задержаны два гражданина Румынии, которые втерлись в доверие к 80-летнему жителю Коломыи и похитили из его дома большую сумму денег. Пенсионеру они представились немецкими кардиологами, которые могут помочь в лечении болезни сердца пострадавшего.

В полицию мужчина обратился после исчезновения из его квартиры 12 тысяч гривен и 14 тысяч долларов.

Злоумышленников удалось задержать только на территории соседней Хмельницкой области. В настоящее время их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений в Ивано-Франковской области и соседних областях.

Уголовное производство осуществляется по части 4 статьи 185 («Кража, совершенная в крупных размерах»).

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказали, как на Виннитчине телефонные мошенники из колонии выманили у людей свыше миллиона гривен.

Фото Ривнепост



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