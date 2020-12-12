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Происшествия

Под Киевом произошло смертельное ДТП: отец погиб, ребенок пока жив

20:09 12 декабря 2020
Под Киевом произошло смертельное ДТП: отец погиб, ребенок пока жив

Гололедица могла стать причиной жуткого ДТП под Киевом — там на автодороге Киев-Знаменка столкнулись легковые автомобили Lada и Renault. Как сообщили в областном управлении ГСЧС, в Lada были обнаружены погибший водитель и пассажир-подросток. Мальчик находился в тяжелом состоянии, сейчас за его жизнь борются врачи.

Что касается водителя другой легковушки, то он отделался травмами и находился в сознании.

Ресурс dtp.kiev.ua показал видео с места происшествия.

Напомним, на днях Голосеевский районный суд Киева вынес приговор водителю автомобиля Mercedes Антону Ж., спровоцировавшему смертельное ДТП в Козине, в котором погибла почти вся семья- родители и двое детей. Четвертый пострадавший, 14-летний мальчик, от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Выжил только один мальчик. Следователи установили, что 39-летний водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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