На Майдане при протестах дошло до взрывов шумовых гранат

Во вторник, 15 декабря, на Майдане Независимости в Киеве, где проходит акция протеста предпринимателей, накаляется противостояние с полицией — уже гремят взрывы светошумовых гранат. Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

Полиция пыталась прорваться к палаткам протестующих, находящимся под Стелой. При этом возникла потасовка, и силовики, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты, были вынуждены отступить.

Организатор митинга Сергей Доротич заявил по громкоговорителю, что среди участников протеста много травмированных. На Майдан начали вызывать кареты скорой помощи.

Ранее сообщалось, что предприниматели недовольны отсрочкой введения кассовых аппаратов для ряда категорий малого бизнеса — они требуют отмены этой нормы и снятия ограничений на работу при жестком карантине.

Фото: скриншот видео

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