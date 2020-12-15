ЧП на Шулявском мосту: момент падения столбов на автомобили попал на видео

В сети появилось видео момента падения электроопор на Шулявском путепроводе, которое осложнило движение автомобилей в центре Киева.

Тем временем коммунальное предприятие «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» обратилось с заявлением в полицию, свое заявление подал и мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор, а также обследуют другие опоры на мосту.

«Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента — чтобы виновные понесли ответственность», — заявил мэр.

Напомним, мост открыли после реконструкции год тому назад, в декабре 2019 года. Старт движению авто дал Виталий Кличко, который в костюме Деда Мороза проехался на квадрацикле.

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